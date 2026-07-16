Germencik'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Germencik'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Germencik\'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
16.07.2026 14:22  Güncelleme: 14:24
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Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 45 SA 0929 plakalı otomobil Moralı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan birisi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Germencik, 3. Sayfa, Trafik, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Germencik'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Germencik'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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