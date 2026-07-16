Germencik\'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 45 SA 0929 plakalı otomobil Moralı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan birisi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN