Geyve'de Orman Yangını Üçüncü Gününde

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları üçüncü gününde sürüyor. Bölgenin küle döndüğü bazı alanlar ise havadan görüntülendi.

Hacılar Mahallesi'nde 20 Temmuz günü 17.15 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının sıçradığı Taşoluk Mahallesi'nde 3 ev kullanılamaz hale gelirken, tedbir gayesiyle Hacılar ve Taşoluk mahalleleri tahliye edildi. Yangına ilk gün 5 uçak ve 8 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve personelle de karadan müdahale edilirken ikinci günde 12 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağı ile destek verildi. Yangının üçüncü gününde ise bölgeyi kaplayan yoğun duman ve sis altında ekipler, karadan müdahalelerini sürdürüyor. Ülkenin dört bir yanından gelen Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, ormanlık alan içinde söndürme ve bazı bölgelerde soğutma çalışmalarına devam ediyor. Alevlere teslim olan yeşil vatanın küle dönen bir kısmı da dron ile havadan görüntülendi. - SAKARYA