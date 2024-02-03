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Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden 'Palalı Sabri' kavgasında 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden 'Palalı Sabri' kavgasında 8 şüpheli yakalandı

Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden \'Palalı Sabri\' kavgasında 8 şüpheli yakalandı

Gezi Parkı olaylarında eylemcilere pala ile saldırmasından dolayı 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin hayatını kaybettiği kavgada 8 şüpheli yakalandı. Beyoğlu Talimhane'de yaşanan olayda, Sabri Çelebi ile kendisini durduran kişi arasında tartışma çıkmış ve saldırganın arkadaşları da olay yerine gelmişti. Saldırgan, belinden çıkardığı silahla Sabri Çelebi'ye ateş ederek ağır yaralamış ve Çelebi hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlatarak 7 ilçe ve 11 farklı adreste operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli ile iş yeri sahibi ve olaya karışan 5 şüpheli olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Araştırmalar sonucunda, Sabri Çelebi ile iş yeri sahibi arasında husumet bulunduğu ve olayın bu sebeple meydana geldiği öğrenildi. Yakalanan 8 şüpheli hakkında tahkikat işlemleri devam etmektedir.

03.02.2024 22:38
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Gezi Parkı olaylarında eylemcilere pala ile saldırmasından dolayı 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin hayatını kaybettiği kavgada 8 şüpheli yakalandı.

Beyoğlu Talimhane'de 2 Ocak günü aracıyla ilerleyen Sabri Çelebi, bir kişi tarafından durdurulmuş Çelebi ile kendisini durduran kişi arasında kısa süreli tartışma yaşanmıştı. O esnada saldırgan, bir anda araç içinde oturan Çelebi'ye yumruk atmış kavganın büyümesinin ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine gelmişti. Saldırgan, belinden çıkardığı silahla Sabri Çelebi'ye ateş ederek ağır yaralamış Çelebi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmaların devamında 7 ilçe ve 11 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ç.G. ve H.K. ile iş yeri sahibi C.K. ve olaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Araştırmalarda; C.K. ve Sabri Çelebi'nin 2 ayrı eğlence yerinin sahipleri oldukları, aralarında husumet bulunduğu, olay günü tarafların arasında çıkan tartışma sonrası olayın bu sebeple meydana geldiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan 8 şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden 'Palalı Sabri' kavgasında 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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