Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi

Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf\'a gidip yemek yedi

Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesiyle başlayan skandalın ardından bugün İyi Parti Muğla milletvekili Metin Ergun'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Ergun, Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

11.10.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye günlerdir Köfteci Yusuf'taki domuz eti skandalını konuşuyor. Onlarca şubesi olan restoran zincirinin hem köftesinde hem dönerin domuz eti kullanıldığının tespit edilmesinin ardından İyi Partili Metin Ergun gidip tepkilerin odağındaki restoranda yemek yedi.

'DOSTLARIMIZLA KÖFTECİ YUSUF'DAYDIK' PAYLAŞIMI

Neredeyse hiçbir şubesine tek bir müşteri uğramayan Köfteci Yusuf'a giden İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi

Konuya ilişkin Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'ta yeni bir açıklama geldi. Yabancı bir firma olsalardı kendisine bu kadar kolay dokunulmayacağını öne süren Akkaş, "Siyasi ilişkilerim olsa da bu kadar kolay dokunamazlar diye düşünüyorum. Bir mafya bağlantımızın olması bize pozitif yansır mı? Bu şirket hiç buralara bulaşmadan bir yerlere geldi. Yusuf nasıl ucuz satıyor? Arkadaşlar biz ucuz satmıyoruz. Diğerleri pahalı satıyor. Hiç maddi kazanç sağlamayacağımız bir şeyi ürüne katmak, mantıklı mı sizce? Böyle bir şey yok, asla yok" dedi.

BAKANLIĞI SUÇLAMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan sakıncalı listede yer alan ve ürünlerinde domuz eti olduğu tespit edilen ünlü köfte zinciri, iddiaları yalanlayarak topu bakanlığa atmıştı. Denetimlerin devam ettiğini ve durumu aydınlatmaya çalıştıklarını belirten marka, numune alma işlemlerinde birçok teknik hata yapıldığını öne sürmüştü.

LİSTEYE DAHİL EDİLDİ

Bakanlık ise firmanın suçlamaları sonrası Köfteci Yusuf'tan alınan numunelerde domuz ettiği kullanıldığını tespit eden raporun ardından, firmayı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine aldı.

Köfteci Yusuf, Sosyal Medya, Milletvekili, Metin Ergun, İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Medya, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    adana urfadan şaşanın varacağı tek yer domuz etidir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf’a gidip yemek yedi Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi
21:57 Bahçeli’nin en yakın kurmayı olan isimden ’Yeni bir çözüm süreci mi’ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli'nin en yakın kurmayı olan isimden 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
09:54 Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi’den aile pozu Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu
09:51 Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor
09:49 ABD’de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:36 Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 23:30:03. #1.13#
SON DAKİKA: Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.