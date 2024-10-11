Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf\'a gidip yemek yedi

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Türkiye günlerdir Köfteci Yusuf'taki domuz eti skandalını konuşuyor. Onlarca şubesi olan restoran zincirinin hem köftesinde hem dönerin domuz eti kullanıldığının tespit edilmesinin ardından İyi Partili Metin Ergun gidip tepkilerin odağındaki restoranda yemek yedi.

'DOSTLARIMIZLA KÖFTECİ YUSUF'DAYDIK' PAYLAŞIMI

Neredeyse hiçbir şubesine tek bir müşteri uğramayan Köfteci Yusuf'a giden İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Konuya ilişkin Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'ta yeni bir açıklama geldi. Yabancı bir firma olsalardı kendisine bu kadar kolay dokunulmayacağını öne süren Akkaş, "Siyasi ilişkilerim olsa da bu kadar kolay dokunamazlar diye düşünüyorum. Bir mafya bağlantımızın olması bize pozitif yansır mı? Bu şirket hiç buralara bulaşmadan bir yerlere geldi. Yusuf nasıl ucuz satıyor? Arkadaşlar biz ucuz satmıyoruz. Diğerleri pahalı satıyor. Hiç maddi kazanç sağlamayacağımız bir şeyi ürüne katmak, mantıklı mı sizce? Böyle bir şey yok, asla yok" dedi.

BAKANLIĞI SUÇLAMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan sakıncalı listede yer alan ve ürünlerinde domuz eti olduğu tespit edilen ünlü köfte zinciri, iddiaları yalanlayarak topu bakanlığa atmıştı. Denetimlerin devam ettiğini ve durumu aydınlatmaya çalıştıklarını belirten marka, numune alma işlemlerinde birçok teknik hata yapıldığını öne sürmüştü.

LİSTEYE DAHİL EDİLDİ

Bakanlık ise firmanın suçlamaları sonrası Köfteci Yusuf'tan alınan numunelerde domuz ettiği kullanıldığını tespit eden raporun ardından, firmayı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine aldı.