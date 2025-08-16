Giresun\'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'da korkunç bir kaza meydana geldi.
Doğankent ilçesinde Ali Alim yönetimindeki kamyonet, Oyraca köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yamaç aşağıya doğru fındık bahçesine yuvarlandı.
Kazada fındık toplamaktan döndükleri öğrenilen sürücü Ali Alim ile araçta bulunan Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil hayatını kaybederken, Ayşe Zeynep Yılmaz ise ağır yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
