GKRY Açıklarında 60 Suriyeli düzensiz göçmen kurtarıldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) açıklarında aralarında çocuklarında bulunduğu 60 Suriyeli düzensiz göçmen kurtarıldı.

Akdeniz'de düzensiz göç akını devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) açıklarında aralarında çocuklarında bulunduğu 60 Suriyeli düzensiz göçmen kurtarıldı. Yetkililer, düzensiz göçmenlerin bulunduğu küçük teknenin Greco Burnu'nun 30 deniz mili açığında bir ticari geminin ihbarı üzerine tespit edildiğini aktardı. Yetkililer, kurtarma sırasında teknedeki 3 çocuk ve 1 yetişkinin baygın olduğunu ifade ederek, düzensiz göçmenlerin tamamının susuz kaldığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yetkililer, düzensiz göçmenlerin 18 Ocak'ta Lübnan'dan yola çıktıklarını aktardı.

Tekneyle daha önce irtibat kesilmişti

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone, geçtiğimiz pazar günü 18 Ocak'ta Lübnan'dan ayrılan ve içerisinde 50-60 düzensiz göçmenin bulunduğu tekneyle iletişimin kesildiğini bildirmişti.

GKRY İçişleri Bakanı Constantinos Ioannou yaptığı açıklamada, "Bu durum, insan tacirlerinin mağduru olanların karşı karşıya kaldığı tehlikeler konusunda defalarca yaptığımız uyarıların ne yazık ki bir kanıtıdır" dedi.

Ioannou, AB'deki mevkidaşlarına Suriye'nin bazı bölgelerini güvenli ilan etmeyi düşünmesi gerektiği yönündeki görüşünü yineleyeceğini ve bunun da yetkililerin oradan gelen insanları ülkelerine geri göndermelerine imkan sağlayacağını söyledi. - LEFKOŞA