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Göbeklitepe yakınlarında korkutan yangın

Yangına müdahale ediliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Şanlıurfa'da Göbeklitepe'nin karşı tarafında bulunan dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Örencik Mahallesi karşısında bulunan dağlık alanda çıktı. Akşam saatlerinde makilik alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle büyük bir alana yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla yangın bölgesine Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otluk alanın tutuşmasıyla başlayan yangın ağaçlık alana da sıçradı. Ekiplerin söndürme çalışması yaptığı yangında, alevler gökyüzünü aydınlattı. Germuş ve Örencik Mahallesinde başlayan yangın kentin birçok noktasında görülürken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle çok sayıda fıstık ve zeytin ağacının zarar gördüğü bildirildi.

Yangının çıktığı alan, Göbeklitepe'ye yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor.