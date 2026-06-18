Göcek Tüneli çıkışında sıkışmalı trafik kazası

Dalaman ve Fethiye ilçesi arasındaki Göcek Tüneli çıkışında meydana gelen çift taraflı trafik kazasında bir sürücü araç içerisinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan ekipler, kaza sonrası araçlarda yangın çıkma ihtimaline karşı gerekli güvenlik önlemlerini alarak olay yerinde emniyeti sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA