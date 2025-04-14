Gökçeada\'da Kalp Krizi: Hasta Helikopterle Çanakkale\'ye Nakledildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopter ile Çanakkale'ye getirilerek hastanede tedavi altına alındı.

Gökçeada ilçesinde 72 yaşındaki bir hasta göğüs ağrısı şikayetiyle Gökçeada Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Kalp krizi tanısı konulan hasta ilk tedavi ve müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine nakline karar verildi. Sağlık Bakanlığı Helikopteri Hava-17 ile Gökçeada Havalimanı'nda alınan sağ ve bilinci açık hasta ambulans helikopter ile Çanakkale'ye getirildi.

Hasta Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE