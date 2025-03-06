Gökçeada'dan Acil Tıbbi Tahliye - Son Dakika
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Gökçeada'dan Acil Tıbbi Tahliye

Gökçeada\'dan Acil Tıbbi Tahliye

72 yaşındaki hasta, göğüs rahatsızlığı nedeniyle Sahil Güvenlik botuyla Çanakkale'ye tahliye edildi.

06.03.2025 12:38
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde göğüs solunum rahatsızlığı konulan 72 yaşındaki bir hasta Sahil Güvenlik botu ile tahliye edildi. Çanakkale'ye getirilen hasta hastanede tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde dün akşam saat 23.41'de Batı Marmara Harekat Merkezi tarafından bildirilen tıbbi tahliye talebi üzerine Gökçeada Devlet Hastanesi'nde "Pnömotoraks" (göğüs solunum rahatsızlığı) tanısı konulan 72 yaşındaki vatandaşın Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile tahliyesi gerçekleştirildi.

Gökçeada'dan Kabatepe Feribot İskelesi'ne Sahil Güvenlik Botu ile getirilen hasta iskelede bekleyen ambulansla sağ ve bilinci açık şekilde hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliği için tüm kurumlarımızın koordinasyonuyla 7/24 görev başındayız. 05 Mart 2025 tarihinde saat 23.41'de Batı Marmara Harekat Merkezi tarafından bildirilen tıbbi tahliye talebi üzerine, Gökçeada Devlet Hastanesi'nde "Pnömotoraks" (göğüs solunum rahatsızlığı) tanısı konulan 72 yaşındaki vatandaşımız, Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile tahliye edilmiştir. 06 Mart 2025 tarihinde saat 01.26'da Gökçeada'dan hareket eden Sahil Güvenlik botu, saat 02.55'te Kabatepe Feribot İskelesi'ne ulaşmış ve vatandaşımız, burada hazır bulunan 112 Acil Sağlık Servisi Ambulansına sağ ve bilinci açık şekilde teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gökçeada'dan Acil Tıbbi Tahliye - Son Dakika

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