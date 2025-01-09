Gölbaşı'nda Kayıp Kadın İçin Baraj Boşaltıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gölbaşı'nda Kayıp Kadın İçin Baraj Boşaltıldı

Gölbaşı\'nda Kayıp Kadın İçin Baraj Boşaltıldı

65 yaşındaki Nuriye Parmaksız'ı bulmak için baraj kapakları açılarak su boşaltıldı, arama devam ediyor.

09.01.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak tarihinden beri kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız'ı bulmak için Hidro Elektrik Santralinin (HES) Baraj kapakları açılarak su boşaltıldı.

Nuriye Parmaksız'ın en son görüldüğü Gölbaşı- Malatya Karayolu üzerindeki HES Barajının etrafı ekipler tarafından didik didik arandı. AFAD, Jandarma ve Polis ekiplerinin karadan, insansız hava aracının da havadan taradığı bölgede yaşlı kadına dair bir iz bulunamadı.

Ancak yaşlı kadının Göksu Nehrine düşüp baraj gövdesine kadar sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine baraj kapakları kontrollü olarak açıldı. Saatler süren boşaltma işleminin ardından, arama tarama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bölgede 110 jandarma, 20 polis, 15 AFAD, 9 Yesevi Derneğinin arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 154 kişi aramalarda yer alıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren AFAD Adıyaman Şube Müdürü Abdurrahman Biçer, "Riskli alanları taradık. HES kapaklarının olduğu gölet kısmında şüpheler oluştu. Şuanda göletin suyu kontrollü olarak boşaltılıyor. Boşaltıldıktan sonra gerek dron ile gerek yer ekiplerimizle burayı tekrar tarayacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Gölbaşı, 3-sayfa, Yaşam, Polis, AFAD, HES, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gölbaşı'nda Kayıp Kadın İçin Baraj Boşaltıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:37:02. #1.11#
SON DAKİKA: Gölbaşı'nda Kayıp Kadın İçin Baraj Boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.