Gölcük Belediyesi İstanbul'a Destek Elini Uzattı

Gölcük'ten İstanbul'a yardım eli

17 Ağustos'u yaşayan Gölcük, destekte yine ilk sırada

KOCAELİ - Gölcük Belediyesi ekipleri, İstanbul'da yaşanan ve büyük korkuya neden olan depremler sonrasında Bağcılar Millet Parkı'na ulaşarak ikram ettikleri sıcak çorba ile geceyi parkta geçiren vatandaşlara destek oldu.

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından büyük korku yaşayan vatandaşlara destek amacıyla harekete geçen Gölcük Belediyesi, hızlı şekilde organize oldu. Gölcük Belediyesi iştiraki GÖLAŞ ekipleri, hazırladıkları sıcak çorba ve ekmeklerle İstanbul Bağcılar Millet Parkı'na ulaştı. Ekipler, burada kurdukları çadırda deprem korkusuyla geceyi parkta geçiren vatandaşlara ikramda bulunarak moral verdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde büyük acılar yaşamış bir ilçe olarak, bu tür afetlerde vatandaşlarımıza destek olmayı görev biliyoruz. İstanbul Bağcılar Millet Bahçesi'ne ulaşan ekiplerimiz, İstanbullulara moral vermek amacıyla güler yüzümüzle, GÖLAŞ tarafından üretilen ekmek ve hazırlanan sıcacık çorbayı dağıtarak kadirşinas Gölcüklü hemşehrilerimizin selamını ilettiler. Geçmiş olsun İstanbul" dedi.