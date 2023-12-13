 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gölcük'te kadını boğarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Gölcük'te kadını boğarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde amcasının dini nikahlı eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi. Sanığın babası ve kardeşi ise cesedi gömmesine yardım ettikleri için 2'şer yıl hapis cezası aldı.

Gölcük\'te kadını boğarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası
13.12.2023 - 16:08,
Abone Ol

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde amcasının dini nikahlı eşini boğarak öldüren sanığa müebbet hapis, cesedini ormanlık alana gömmesine yardım eden babası ve kardeşine ise 2'şer yıl hapis cezası verildi.

Olay, 9 Haziran 2021'de Yazlık Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Şengül Güler'den haber alamayan dini nikahlı eşi H.B. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Güler'in kaybolmasında şüpheli durumlar tespit etti. Bunun üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Güler'in, eşi H.B.'nin yeğeni Ömer B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Operasyonla yakalanan Ömer B. cinayeti itiraf ederek, tartıştıkları sırada Güler'i boğarak öldürdüğünü söyledi. Öldürdüğü Güler'i gömdüğü yeri itiraf etmesi sonrasında, polis ekipleri Gölcük ilçesi Yazlık Mezarlığı'nın yanında bulunan ormanlık alanda arama yaptı. Güler'in cenazesi, ağaçların altında, toprağa gömülü halde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ömer B. tutuklanırken, olayla ilgili araştırmalarını sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları kent güvenlik kamerası incelemelerine Ömer B.'nin Güler'i ormanlık alana babası İdris B. (61) ve kardeşi Önder B. (31) ile birlikte gömdüğünü tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan tespitlerin ardından baba İdris B. ve kardeş Önder B.'yi, Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İdris B. ve Önder B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İdris B. ve Önder B., önceki celselerde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Ömer B. ve taraf avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan İdris B. ile Önder B. katılmadı. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ömer B., "Kimseye bir şey yapmadım. Kimsenin malına dokunmadım. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm. Küçük çocuklarım olduğundan tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Müebbet hapis cezası aldı

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer B.ye Şengül Güler'i öldürme suçundan müebbet hapis, yağma suçundan ise beraatine karar verdi. Tutuksuz yargılanan İdris B. ile Önder B. ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 2'şer yıl hapis cezası aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli, Gölcük, Ömer, Aile İçi Şiddet, Ceza, Adliye, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölcük'te kadını boğarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22
Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20
Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor

Son Dakika
15:05 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
15:04 Vatandaşın otopark isyanına Vali Gül'den 2 kelimelik yanıt! Hem İBB'ye hem emniyete ihbarda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 16:35:59. #1.13#
SON DAKİKA: Gölcük'te kadını boğarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement