Gönen\'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat sıralarında Gönen ilçesi Reşadiye Mahallesi bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Binanın giriş katındaki dairenin oturma odasından yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye 1 araç ve 3 personel ile ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını binanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, dairenin oturma odası yanarak kullanılamaz hale geldi. Evin diğer odalarında ise dumandan ve isten dolayı hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR