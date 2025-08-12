Gönen'deki Fabrika Yangını: 1 Tutuklama - Son Dakika
Gönen'deki Fabrika Yangını: 1 Tutuklama

Gönen'deki Fabrika Yangını: 1 Tutuklama
12.08.2025 12:35
Teksüt fabrikasındaki yangınla ilgili 8 kişiden 1'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Teksüt fabrikasında çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.

Yangında hayatını kaybeden işçilerin Ahmet Can İzmirli ve Özcan Yıldırım olduğu açıklanmıştı. Olayın çıkış anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, yangının başladığı bölüm ve alevlerin kısa sürede büyüdüğü anlar net şekilde yer aldı.

Teknik ve adli incelemelerin, bilirkişi heyetinin çalışmalarıyla sürdüğü, yangının çıkış nedeni ve oluş şekline ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Gönen'deki Fabrika Yangını: 1 Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Gönen'deki Fabrika Yangını: 1 Tutuklama - Son Dakika
