Gönen-Manyas Yolunda Trafik Kazası

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Balıkesir'in Gönen ile Manyas ilçesi arasında kamyonun altına giren otomobildeki sürücüsü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, İ.N. kontrolündeki 21 AT 720 plakalı kamyona arkadan çarpan A.A.B. idaresindeki 10 ADZ 090 plakalı otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı olarak otomobilden çıkarılan A.A.B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

A.A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR