Gönen-Manyas Yolunda Trafik Kazası - Son Dakika
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Gönen-Manyas Yolunda Trafik Kazası

Gönen-Manyas Yolunda Trafik Kazası

Kamyonun altına giren otomobil sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

17.01.2025 14:29
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Balıkesir'in Gönen ile Manyas ilçesi arasında kamyonun altına giren otomobildeki sürücüsü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, İ.N. kontrolündeki 21 AT 720 plakalı kamyona arkadan çarpan A.A.B. idaresindeki 10 ADZ 090 plakalı otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı olarak otomobilden çıkarılan A.A.B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

A.A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gönen-Manyas Yolunda Trafik Kazası - Son Dakika

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