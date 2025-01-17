Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat - Son Dakika
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Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat

Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Silivri'ye nakledileceği bilgisi paylaşıldı.

17.01.2025 22:54
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında 13 Ocak'ta Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan ve sonrası tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, görevinden uzaklaştırıldı.

SİLİVRİ'YE NAKLEDİLECEK

Paşakapısı Cezaevi'ne konulan Akpolat, bugün CHP lideri Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Gökçe Gökçen tarafından ziyaret edildi.

Çiftci, ziyaret sonrası yaptığı paylaşımda da Akpolat'ın Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri'ye nakledeceği bilgisini aldıklarını açıkladı. Çiftci, "Biraz önce Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı tutulduğu Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri'ye nakledecekleri bilgisini aldık. 4 boyunca nezarethanede kötü şartlarda tutup, emniyette ifadesini almadan savcılığa sevk ettiler. Tutuklama kararının ardından önce Metris'e ardından Paşakapısı Cezaevi'ne götürdüler. Şimdi de dinlenme fırsatı dahi vermeden Silivri Cezaevi'ne naklediyorlar. İktidar, başından bu yana Rıza Akpolat'a yönelik organize bir caydırma politikası uyguluyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Rıza Akpolat, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Tutuklanmasının ardından Akpolat'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu kumpas davası bir itibar suikastıdır. Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek. Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi, sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rıza Akpolat, Politika, Beşiktaş, Silivri, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Fero63 null:
    akp den sonra kim iktidar olursa bunların hesabını sormazsa namussuz ve şerefsiz olsun. 30 30 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Bu bir siyasi oyundur. Akp sandıktan kayıp ettiğini sahte oyunlar ile ele geçiriyor. O sandık milletin önüne gelecek millet sizin bu siyasi oyunlarınızı af etmeyecek. sandığa gömecek 16 27 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bakalım bundan sonra ne olacak? Daha Yeni Başladı 23 2 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    hepisini bir günde mi işlemiş. 16 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Silivri ( tuhaf ) 12 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    sürgün 5 2 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Silivri şimdi soğuktur! 4 3 Yanıtla
  • Harun Kasapoglu:
    ya arkadas soz konusu chp oldugunda yok yapmaz bursa nilufer de 10 yildir ne yolsuzluklar yapti eski belediye baskani simdi kacti gitti turkiyeden bu rusvet duzenini baslatan kisi buyuk sehir baskani oldu artik gerisi ne olcak goricez rusvetin partisi yok malesef 7 0 Yanıtla
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