Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat

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Çiftci, ziyaret sonrası yaptığı paylaşımda da Akpolat'ın Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri 'ye nakledeceği bilgisini aldıklarını açıkladı. Çiftci, "Biraz önce Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı tutulduğu Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri'ye nakledecekleri bilgisini aldık. 4 boyunca nezarethanede kötü şartlarda tutup, emniyette ifadesini almadan savcılığa sevk ettiler. Tutuklama kararının ardından önce Metris'e ardından Paşakapısı Cezaevi'ne götürdüler. Şimdi de dinlenme fırsatı dahi vermeden Silivri Cezaevi 'ne naklediyorlar. İktidar, başından bu yana Rıza Akpolat'a yönelik organize bir caydırma politikası uyguluyor" ifadelerini kullandı.

Paşakapısı Cezaevi 'ne konulan Akpolat, bugün CHP lideri Özgür Özel , CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Gökçe Gökçen tarafından ziyaret edildi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Rıza Akpolat, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Tutuklanmasının ardından Akpolat'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu kumpas davası bir itibar suikastıdır. Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek. Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi, sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek" ifadeleri kullanıldı.