Görüntü Türkiye'den! Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti

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Alanya'da domates yüklü bir tırın kasaları yola devrildi. Yola saçılan domatesleri çevredeki vatandaşlar toplayarak evlerine götürdü. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

11.04.2025 16:45
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Antalya'dan Mersin'e doğru seyir halinde olan domates yüklü bir tır, Alanya'da seyir halindeyken kasalar yola devrildi. Yaşanan olayda, kasa kasa domatesler çevreye saçılırken, bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, yola dökülen domatesleri toplamak için olay yerine akın etti. Bazı vatandaşlar, kasalardaki sağlam domatesleri toplayarak evlerine götürdü.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Görüntü Türkiye\'den! Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti
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Son Dakika 3.Sayfa Görüntü Türkiye'den! Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • erkan er:
    koyun can derdinde kasap et ...haram yemeyi ne kadar da seviyor bu bizim millet 69 3 Yanıtla
  • Apple User:
    hırsızlık 54 2 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Hem İçleracısı bir durum hem de ayıp günah. Ülkemin vatandaşının düştüğü duruma bak. Bunları bu duruma getiren kimse o UTANSIN. Lakin İnsanımızında bu davranışa girmemesi lazım demek geliyor içimden ama adam aç yok abi alım gücü yok. Npsın 29 11 Yanıtla
  • İbrahim KITAY:
    Direk yağma,nasıl bir açlık bu 33 5 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    o yağmacı sefillerin önüne seçim sandığı koy..Cumhur ittifakı oy orani %93.6 11 10 Yanıtla
  • furkan çetin:
    Ne açlığı kardeşim herşey yolunda 10 6 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yazik gunah bu insanlar her ne olursa olsun bu kareler icinde olmayi hak etmiyor, ve dahasi o kendi mallari degilken bile bunu yaoiyorlar ise al sana ekonomi.. 14 2 Yanıtla
  • mehmet karatas:
    Aç köpekler 9 4 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    BEN BÖYLE GAVUR MEMLEKETLERİNDE VİDEO SEYRETMİŞTİM ETRAFA SAÇILAN MALLARI VATANDAŞ TOPLAYIP SAHİBİNE TESLİM ETMİŞTİ YAHU NE OLDUDA KANINIZ BUKADAR ÇABUK BOZULDU 12 1 Yanıtla
  • 27 Müzik Dünyası:
    eğer sahibi helal etmediyse durum vahim kardeşim haramı seven millet olmuşuz tabi içeriğini bilmiyoruz belkide sahibi alın demiştir. 5 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Görüntü Türkiye'den! Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti - Son Dakika
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