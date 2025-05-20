Görüntü Türkiye\'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Başıboş sokak köpekleri uzun süredir Türkiye'nin gündeminde yer alırken, bu konudaki tartışmalar Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik çalışmalarını da beraberinde getirdi. Yeni yasa taslağına göre, sahipsiz hayvanların belediyelerce toplanarak rehabilitasyon merkezlerine götürülmesi, tedavi edilemeyen saldırgan köpeklerin ise uyutulması öngörülüyor.

AĞITLAR YAKIP MEZARI AÇMAYA ÇALIŞTILAR

Bu tartışmaların gölgesinde Bursa'da kamuoyunu şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir grup vatandaş, kentteki köpek mezarlığına giderek toprağı elleriyle eşeledi. O anları cep telefonuyla kayda alan şahıslar, mezarların başında ağıt yakarken bir yandan da beddualar etti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Olayın ardından sosyal medyada geniş yankı bulan görüntüler, tepkiyle karşılandı. Özellikle kuduz ya da bulaşıcı hastalık nedeniyle ölmüş köpeklerin gömüldüğü alanlara izinsiz girilmesi, sağlık riski oluşturdu. Yetkililer durumun ciddiyetine dikkat çekerek Bölge Hıfzıssıhha Kurulu'nu devreye soktu ve halk sağlığı açısından inceleme başlattı.