Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

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Görüntü Türkiye\'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Bursa'da köpek mezarlığına giderek toprak kazıp ağıt yakan bir grup kişinin görüntüleri büyük tepki topladı. Kuduz ve diğer hastalık şüphesiyle gömülen hayvanlara ait mezarların izinsiz açılması, bulaşıcı hastalık riski yarattı. Olayın ardından Bölge Hıfzıssıhha Kurulu devreye girdi.

20.05.2025 10:40
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Başıboş sokak köpekleri uzun süredir Türkiye'nin gündeminde yer alırken, bu konudaki tartışmalar Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik çalışmalarını da beraberinde getirdi. Yeni yasa taslağına göre, sahipsiz hayvanların belediyelerce toplanarak rehabilitasyon merkezlerine götürülmesi, tedavi edilemeyen saldırgan köpeklerin ise uyutulması öngörülüyor.

AĞITLAR YAKIP MEZARI AÇMAYA ÇALIŞTILAR

Bu tartışmaların gölgesinde Bursa'da kamuoyunu şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir grup vatandaş, kentteki köpek mezarlığına giderek toprağı elleriyle eşeledi. O anları cep telefonuyla kayda alan şahıslar, mezarların başında ağıt yakarken bir yandan da beddualar etti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Olayın ardından sosyal medyada geniş yankı bulan görüntüler, tepkiyle karşılandı. Özellikle kuduz ya da bulaşıcı hastalık nedeniyle ölmüş köpeklerin gömüldüğü alanlara izinsiz girilmesi, sağlık riski oluşturdu. Yetkililer durumun ciddiyetine dikkat çekerek Bölge Hıfzıssıhha Kurulu'nu devreye soktu ve halk sağlığı açısından inceleme başlattı.

Görüntü Türkiye\'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Hıfzıssıhha Kurulu, Güvenlik, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 003644:
    toplum sağlığını riske atmaktan dolayı bunlar tutuklansın 161 10 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    bunlar ruh hastasi vallahi 126 8 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Allah akıl fikir versin 103 7 Yanıtla
  • ŞEYHMUS GÜNDÜZ:
    Acaba kuduz olmadıkları halde öldürüldüklerini mi düşünüyorlar? 30 30 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Toplum olarak nereye gittiğimiz belli değil hazırcılık kolay para kazanmak lux kavgası bu mezarı eşenlere sormak lazım sizin düşünceniz ney 48 5 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Ne için öldürüldükleri belki muammadır da mezarları açınca gerimi gelecek bu hayvanlar asıl soru bu şovmenlik başka birşey değil... Olmuşla ölmüşe çare bulacaklar sanırım mutluluk verici insanlar içinde uygulanasın kısa sürede... 29 2 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Bunların beyin ölümü gerçekleşmiş ne yapacaksınız kemiklerinden süs eşyasımı yapacaksınız yoksa otopsimi 12 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    şovmen bunlar, hayvan severler den para tırtıklama taktiği.. 9 2 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Oksijen İsrafı 5 1 Yanıtla
  • Enis Demirağ:
    Yorumu yayınla köftenur hırto 4 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    her canlı kendi ırkı için mücadele verir.kainatın kanunu budur 0 0 Yanıtla
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