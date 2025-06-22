Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı\'nın ilk ifadesi ortaya çıktı
22.06.2025 10:47
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''Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret'' suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Yayının ve kullandığı cümlelerin kendisine ait olduğunu ancak ne tehdit ne de hakaret maksatlı olduğunu söyleyen Altaylı, ''Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi'' dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

FATİH ALTAYLI GÖZALTINA ALINDI

Fatih Altaylı'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

"AKLIMAN DAHİ GEÇMEZDİ"

Altaylı, "Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret" suçlamasıyla emniyette ifade verdi. HalkTV'den İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre, Altaylı ifadesinde şunları söyledi:

"Söz konusu yayın ve cümleler bana aittir, ancak Cumhurbaşkanını ne tehdit ne de hakaret maksadım vardır. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaydı hayat şartı ile Cumhurbaşkanlığı yapmasına onay verip vermedikleri sorulmuş, vatandaşların yüzde yetmişi de böyle bir Anayasa değişikliğine onay verip vermeyeceklerini söylemişti. Bende bu konu ile ilgili yorumumda Türk halkının Tanzimat'tan bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söyledim. Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi.

"BEN SORUMLU DEĞİLİM"

Olayın bu şekle büründürüldüğünden ve sadece tarihi bilgi vermeye yönelik sözlerimin bilinçli bir çarpıtma ile sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi algılatılmasından ben sorumlu değilim. 45 yıllık meslek hayatımda son 30 yılda sayısız televizyon programı ve sayısız köşe yazısı kaleme aldım. Bunların herhangi birisinde bırakın Cumhurbaşkanını herhangi bir vatandaşı dahi tehdit etmişliğim yoktur. Bu suçlama ile hakkımda dava dahi açılmadı. Burada da tehdit maksadım olmadığı gibi şahsen tanıdığım Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik herhangi bir tehdit veya hakaret aklımın ucundan dahi geçmez eleştiri hakkımı her zaman kullanmışımdır ancak tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir."

ALTAYLI PROGRAMDA NE DEMİŞTİ?

Söz konusu videoda Altaylı'nın program partneri "Halka Erdoğan'ın ömrü boyunca cumhurbaşkanı kalıp kalmamasının sorulduğunu ve yüzde 70'in buna karşı çıktığını" dile getiriyor.

Altaylı bu bilgiye karşı bu oranın beklediği bir oran olduğunu ifade ettikten sonra "Türk halkının sandığı sevdiğini ve gücün kendisinde olmasını istediğini" belirtiyor.

(Türk halkının) "Babasını seçse, babasını oraya koysa, babasını değiştirme ihtimalini elinde tutmaktan hoşlandığını" söyleyen Altaylı "Bu yeni bir şey de değil, yakın geçmiş değil uzak geçmişe bak, bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Az buz değildir öldürülen, suikasta kurban giden Osmanlı padişahı" diyerek sözlerine devam ediyor.

Daha sonra "suikasta kurban giden" sözlerini düzelten Altaylı, "Suikast demeyelim de, komploya kurban giden veyahut boğazlanan veya intihar etti süsü verilen Osmanlı padişahı" ifadesini kullanıyor.

Altaylı bu kısmın devamında "O yüzdendir ki, Türk halkı seçme hakkının elinden alınmasından veya kendi kaderini kimin belirleme hakkının elinden alınmasından hoşlanmaz" diyerek konuyu yeniden bu bölümün başında yer alan anketin sonuçlarına getiriyor.

Fatih Altaylı, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • @abdyrahym:
    sen mesajlar veriyorsun sen turk ve muslumanlik adina kilini kipirtmadigini herkes biliyor bal gibi cumhurbaşkana tehdit var 442 310 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    asın bu haini 435 226 Yanıtla
  • Süleyman kor:
    Bu herif çok tehlikeli bir kişi düşünceleri insanın aklına Osmanlı düşmanı gibi geliyor 424 218 Yanıtla
  • Murat çat:
    hain ilerden olunca kapı kilit tutmaz kimden emir alnış acaba bu şekilde demeç veriyır 380 198 Yanıtla
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