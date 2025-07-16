Grand İsias Otel Davası 2025'e Ertelendi - Son Dakika
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Grand İsias Otel Davası 2025'e Ertelendi

Grand İsias Otel Davası 2025\'e Ertelendi
16.07.2025 14:05  Güncelleme: 14:09
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Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 72 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili dava, bilirkişi raporunun henüz gelmemesi nedeniyle 6 Kasım 2025 tarihine ertelendi. Mahkeme, sanıkların tutuklu yargılanma taleplerini ve adli kontrol şartının kaldırılması isteğini reddetti.

Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in 6 Şubat depremlerinde yıkılması ve 72 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 6 Kasım 2025 tarihine ertelendi.

KKTC'li sporcular ile tur rehberlerinin de içinde bulunduğu ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel'in yıkılmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla Adıyaman Belediyesindeki 6 görevli, Türk Ceza kanunu 85/2, 22/3 maddelerinden 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Grand İsias Otel'in 1993 yılındaki ilk ruhsatında imzası bulunan Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, yapı kontrol biriminde görevli daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş sanık olarak yargılanıyor.

Davanın ikinci duruşmasında, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden istenen bilirkişi raporunun gelmediği açıklandı.

Duruşmada sanıklara söz hakkı verildi. Sanıklar savunmalarında suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları müvekkillerinin duruşmalardan varisli (muaf) tutulmasını, adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.

Müştekiler, sanıkların olası kasttan yargılanmasını istedi. Müşteki avukatları ise sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı, bilirkişi raporunun gelmemesinden dolayı sanıkların tüm duruşmalardan varisli tutunma taleplerinin reddine kadar verilmesi, adli tedbirlerin kaldırılmasının reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile bir sonraki duruşmanın 6 Kasım 2025 tarihinde görülmesine karar verdi.

Duruşma sonrası düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı, "Geçen celseden bu yana beklenmekte olan bilirkişi raporunun dosyaya henüz girmemiş olması sebebiyle, bugün duruşma sadece usule ilişkin işlemler gerçekleştirilerek 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmiştir. Bilirkişi raporunun akıbetinin netleşmesi beklenmekte olup, bu süre zarfında sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmiştir. Böylece, bir önceki celsedeki durum aynen korunmuş ve duruşma 6 Kasım tarihine bırakılmıştır. 6 Kasım 2025 tarihine kadar bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasıyla birlikte dosyanın sonuçlanma aşamasına geçileceğini tahmin ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

6 Kasım, Mahkeme, Son Dakika

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