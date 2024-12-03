Grand İsias Otel Davasında 5. Duruşma Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Grand İsias Otel Davasında 5. Duruşma Başladı

Grand İsias Otel Davasında 5. Duruşma Başladı

Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel davasının 5. duruşması başladı.

03.12.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel davasının 5'nci duruşması başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39'u KKTC'li voleybol sporcusu, öğretmen ve antrenör olmak üzere toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının 5'inci duruşması Adıyaman Adliyesi'nde sabah saatlerinde başladı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde 3'ü tutuklu 11 kişinin, "Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu sanıklar otel sahibi Ahmet Bozkurt, otelin yönetim kurulu üyesi olan oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız, SEGBİS üzerinden katıldı.

Duruşmaya; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ağaoğlu, milletvekilleri, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Bugün burada 6 Şubat 2023 tarihinde yıkılan ve 72 cana mezar olan Grand İsias Otel'in sorumlularının yargılandığı davanın 5'inci duruşması öncesinde bir kez daha adalet arayışımızı haykırmak için toplandık. Son çıkan bilirkişi raporu esas davasındaki adalet arayışımıza güçlü bir temel sunmaktadır. Rapor İsias Otel'in saniyeler içinde kum yığınına dönüşmesine neden olan usulsüzlükleri açıkça belgelemiştir. Otel denen yapının proje aşamasından yıkıldığı güne kadar her aşamada usulsüzlükler olduğu, bilime uygun yapılmadığı, beton kalitesinin entriye aralıkların yetersizliğine, kaçak asansör için döşemelerin kesilmesine, iki bina arasında yeterli derz aralığı olmamasına, kaçak katın yıkıma etkisine belgelerde yapılan usulsüzlükler ve daha sayamadığımız birçok konu raporda bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Adalet mücadelesinde öne sürdüğümüz muhtemel kast ile yargılama talebimizi daha da güçlendirmiştir. Bu dava yalnızca kaybettiğimiz sevdiklerimiz için değil gelecekte başka çocukların, gençlerin, öğretmenlerin, anne ve babaların yaşam haklarının ellerinden alınmaması için yürütülmektedir" dedi.

Bir başbakandan ziyade bir baba olarak davayı sonuna kadar takip edeceklerini ve davanın peşini asla bırakmayacaklarını vurgulayan KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün kesimleri birlik beraberlik içerisinde tek yürek olarak Adıyaman'dayız. Bugün 5'inci kez mahkeme salonuna gireceğiz. Bildiğiniz üzere 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan asrın felaketinde binlerce insanımızı yitirdik. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, evlatlarımızı yitirdik, çocuklarımızı kaybettik. Bu acı büyük bir acıdır, hiçbir zaman dinmeyecek bir acımızdır. Ben burada başbakan olarak bulunuyorum ama en önemlisi bir baba olarak bulunmaktayım. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvenimiz sonsuzdur ama biz burada halkımızın hakkını, hukukunu korumak için burada bulunmaktayız. Bu oteli yaparken suç işleyenler mahkemeler huzurunda gerekli cezayı alana kadar biz bu davalarımızdan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından duruşma salonuna geçildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Politika, Mahkeme, 3-sayfa, Olaylar, Deprem, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Grand İsias Otel Davasında 5. Duruşma Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
10:17 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu
09:51 Suriye’de “Meksika Açmazı“: MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi Suriye'de "Meksika Açmazı": MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:20 Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto eden 9 kişi tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
16:34 Programa damga vuran an Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi
16:33 Galatasaray’daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi Galatasaray'daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi
16:31 Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti
16:26 Adı Galatasaray ile de anılan Salah’ın yeni adresi belli gibi Adı Galatasaray ile de anılan Salah'ın yeni adresi belli gibi
16:24 Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 12:03:41. #1.11#
SON DAKİKA: Grand İsias Otel Davasında 5. Duruşma Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.