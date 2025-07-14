Grand Kartal Otel Duruşmasında 10 Tanık İfade Verdi - Son Dakika
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Grand Kartal Otel Duruşmasında 10 Tanık İfade Verdi

Grand Kartal Otel Duruşmasında 10 Tanık İfade Verdi
14.07.2025 00:51
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Bolu Grand Kartal Otel'deki yangın faciasıyla ilgili duruşmanın 7'nci gününde 10 tanık ifade verdi.

Grand Kartal Otel faciasına ilişkin 7'nci günde de devam eden duruşmada tanık sıfatıyla 10 kişi ifade verdi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması devam ediyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 7'nci gününde müşteki beyanlarına devam edildi. Akşam saatlerinde salonda bulunan müştekilerin beyanlarının bitmesiyle tanık ifadelerine geçildi. İlerleyen günlerde bugün katılamayan bazı müştekilerin beyan vereceği öğrenildi. Bu akşam için yalnızca 10 tanık dinlenmek üzere salona getirildi.

"Ses duyduk, kavga var zannettik"

Yangın anında gürültüye uyandıklarını söyleyen çamaşırhane personeli tanık Recai Yamantürk, "Çamaşırhanede çalışıyordum. Olay tarihinde 3. katta uyuyordum. 303 numaralı odadaydım. Çamaşırhanede çalışan arkadaşlarım vardı. Ses duyduk, kavga var zannettik. Uyandık. Sonra dışarıya çıktık. Kalktıktan sonra duman kokusu aldık, mutfakta küçük çaplı yangın var zannettik. Bizim katta kimse yoktu misafirlerden. Saat 03.15'te uyandık, saat 03.30'da dışarı çıktık. Otoparktan dışarı çıktık. Kargaşada kimseyi görmedim. Alarm sesi duymadım. Grand Kartal A.Ş. bünyesinde 15 yıldır çalışıyorum. Yazları Gazelle'deydim, kışın Kartalkaya'da" dedi.

"Bağırma sesleriyle uyandım"

Telesiyej makinelerinin elektrik personeli tanık Gürkan Oskan, "Gece saat 03.30 sıralarında bağırma sesleriyle uyandım. Yangın var diye. Dışarı çıktığımızda jandarma ekiplerinin yanına gittik. 'Yapabileceğimiz bir şey var mı?' diye sordum. Onlara merdiven verdik. Kartal A.Ş. lojmanlarında kalıyordum. Otoparka girmeye çalıştım, araç çıkartanlar vardı onlara yardım etmeye girmiştim. Dumandan dolayı giremedim. Sabah saatlerine karşı, girmeye çalıştım giremedim. Otoparkın girişinde kalabalık vardı oraya gitmiştim. Elimizden bir yardım gelir diye oraya gittik. Araçların çıkartılması konusunda kimseden talimat almadım. Jandarma sirenlerinin sesini hatırlayamıyorum. Yangın esnasında Bayram Ütkü'yü (Telesiyej Şefi) ambulansa binerken gördüm" ifadelerini kullandı.

Aşçı Güney: "Mutfakta yangın tüpü görmedim"

Mutfak personeli tanık İsmail Güney, "Mutfakta makarna bölümünde çalışıyordum. 3'üncü katta 302 numaralı odada kalıyordum. 2 sezondur çalışıyordum. Saat 03.38'de yangından haberim oldu. Kulaklarım biraz ağır işittiği için duman kokusuna uyandım. Çocuklar 'Yangın var' diye bağırdı. Bana burada hiç yangın eğitimi verilmedi. Show alanında ızgara yapılamadı. Grill plate ne zaman çalıştığını bilmiyorum. Açık unutulup unutulmadığını bilemiyorum. O gece saat 21.30'da işimi bitirip çıktım. Mutfaktan Reşat Bölük sorumlu, mutfak şefi kendisi. Yangın esnasında ben 1.kattan çıktım. Fazla bir duman yoktu. Garaj bölümünden çıktım. Tanımadığım birisi bana 'buradan gel' diyerek yol gösterdi. Mutfakta yangın tüpü görmedim" şeklinde konuştu.

"Yangın olduğunda evdeydim, sabah öğrendim"

Gazelle'nin teknik personeli tanık Kadir Çelik, "Gazelle otelde çalışıyordum. Yangın olduğunda evdeydim, sabah öğrendim. Grand Kartal A.Ş.'nin Hüseyin Özer, Bahadır Özkuru, Bayram Ütkü otelin elektrik personeli olarak biliyorum. Gazelle otelin teknik servis şefi Tahsin Pekcan bizim şefimiz. Grand Kartal Otel ile ilgili pek bir bilgi sahibi değilim. Gazelle çalışıp Grand Kartal'a giden personeller oluyordu" ifadelerini kullandı.

"Kapı kapalıydı, kapıyı zorla biz açtık"

3. kattaki personel yemekhanesi çalışanı tanık Ergün Aydoğan, "Gece saat 03.30'da ekmekçi Mehmet usta, 'Canını seven çıksın, canını kurtarsın' dedi. Bir baktım ortalık dumana boğulmuş. 3.katta kalıyordum. Reşat Bölük aşçıbaşımızdı, Enver usta sıcak yemek şefiydi. Sorumlu Reşat ustaydı. Biz çalışanlar arabaların giriş kısmından direkt dışarı çıktık. Otoparkta bizim çalışan personelimiz vardı. Kapı kapalıydı, kapıyı zorla biz açtık. 15 kişi vardık" diye konuştu.

"Ben talimatı Halit Ergül'den alırdım"

Grand Kartal A.Ş. bünyesinde 25 yıldır çalıştığını ifade eden tanık Adem Güven, "Yangın günü Grand Kartal Otel'de değildim. 2000 yılında Grand Kartal Otel'e başladım. 2023'te EYT'den emekli olunca Gazelle Otel'den devam ettim. Ben talimatı Halit Ergül'den alırdım. Grand Kartal Otel'i biliyorum. Grill plate cihazı show alanının içerisindeydi" dedi.

"Patronların araçlarını 3 gün sonra çıkarttık"

Olay tarihinde evinde olduğunu söyleyen pist sorumlusu tanık Erol Yaman, "Olay gecesi beni Zeki Yılmaz beni arayarak, 'Yanıyoruz ağabey, neredesin?' dedi. Pistlerden sorumluyum. En son sorumlum Mahzar Murtezaoğlu'ydu. Ondan sonra kimse bana karışmadı. Emir Aras, bana pistlerin durumu sorardı. Otelin denetime girdiğinden bilgim yok. 49 senedir orada çalışıyorum. Kimsenin ne iş yaptığını tam olarak bilmem. Çünkü arazide çalışıyorum. Yangın tatbikatını biz aldık. Şoförler olarak biz katıldık. Yangından yaklaşık 1 ay önce, bize tatbikat olduğunu söylediler. 30-40 kişi vardı. Grand Kartal A.Ş. ile Kartal A.Ş.'nin ortak garajının önünde bu tatbikat yapıldı. Otel içinde yalnızca yemeğimi yer çıkardım. Patronların araçlarını 3 gün sonra çıkarttık. Emine hanım ve kızının aracı vardı. Jandarma kontrolünde anahtarların yerini biliyordum. Enkazın içerisinden anahtarları bulduk. Anahtarlar yanmıştı. Demirlerini zımpara yaptım, sonra araçların içindeki anahtarla araçları çıkarttık. Ben garaj bölümünde bulunan pist araçlarından sorumluyum" ifadelerine yer verdi.

"Grand Kartal Otel'e 2023-2024 sezonunda ilk kez denetime geldiler"

Gazelle Otel'in muhasebe personeli tanık Mustafa Yılmaz, "Gazelle otel personeliyim. Gece saat 03.30 civarında Kadir beyle yola çıktık. Muhasebe personeli olarak çalışıyorum. Yangın olduğunu Kadir beyden öğrendim. Gazelle otel çalışanı olduğum için 8-10 yıldır Kartalkaya'ya çıkmıyorum. 2023-2024 sezonunda ilk kez denetime geldiler. Aleyna Beşinci ile ilk kez Kartalkaya'ya beraber gittik. Oraya ben götürdüm. Aleyna hanım saha denetimlerini Mehmet Salun'la beraber yaptılar. Ben saha denetimlerine katılmadım. İkinci sene ise dosyadaki istatistiklerini güncelledik. Dosyadaki verileri ben güncelliyordum. Yol şartlarını bilmedikleri için ben eşlik ettim. 13 yıldır Gazelle Otel'de çalışıyorum orada yangın durumuyla karşı karşıya gelmedim" şeklinde konuştu.

"Eksiklikleri TSE tespit ediyor"

2019 yılından itibaren otelin asansör bakımlarını yaptığını söyleyen Asansör teknisyeni tanık Bilal Ulusoy, "Asansördeki bakımların faaliyetlerini sürdürüyorum. Ben yalnızca bakımları yapardım. Eksiklikleri Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tespit ediyor. Bununla ilgili tespitleri bina sahibine bildiriyor" dedi.

"İl Özel İdaresi'nin yangınla ilgili bir ekibi yok"

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü bünyesinde kurulan denetleme komisyonunda sağlık teknisyeni olarak görev yapan tanık Cemal Yılmaz, "Grand Kartal Otel'de yapılan denetimlerden haberim var. İl Özel İdaresi ruhsatsızlık denetimi yapar. Ruhsatsızlığı da şikayet üzerine denetim yapılır. Hijyen ve sağlık konusunda yapılan denetime katıldım. Yangına yönelik herhangi bir denetim yapmadık. İl Özel İdaresi'nin yangınla ilgili bir ekibi yok. 5 denetime katıldım. Oteldeki denetimlere kimlerin eşlik ettiğini hatırlamıyorum. Mehmet Salun ve Zeki Yılmaz'ın bizim yaptığımız denetimlerde imzası vardı. White Fox'tan bize başvuru 13 Ocak'ta olmuş. Yangın uyguluk raporunun tüm bina için istendiğini biliyorum. Yeliz hanım (Yeliz Erdoğan) itfaiye raporu alınmasını istediğini biliyorum" dedi.

Gece saat 00.30'da biten duruşmaya yarın sabah saat 10.00'a kadar ara verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Grand Kartal Otel Duruşmasında 10 Tanık İfade Verdi - Son Dakika

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