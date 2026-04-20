Gülistan Doku Soruşturmasında Gelişme - Son Dakika
Gülistan Doku Soruşturmasında Gelişme

Gülistan Doku Soruşturmasında Gelişme
20.04.2026 18:30
Tunceli'de kayıp öğrenci Gülistan Doku'nun soruşturmasında firari şüpheli tutuklandı.

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında firari şüpheli Umut Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranması için resmi süreç başladı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve gözaltına alınan 13 şüpheliden aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Çağdaş Özdemir de bugün savcılığa sevk edilmişti.

Öte yandan Adalet Bakanlığı, Amerika'da bulunan firari şüpheli Umut Altaş'ın iade dosyasını hem ABD makamlarına iletilmek hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bülten yayımlanmasını sağlamak amacıyla ilgili bakanlıklara gönderdi. - TUNCELİ

Son Dakika 3. Sayfa Gülistan Doku Soruşturmasında Gelişme - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gülistan Doku Soruşturmasında Gelişme - Son Dakika
Advertisement
