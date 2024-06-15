Gümrük Kapılarında Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika
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Gümrük Kapılarında Uyuşturucu Operasyonları

Gümrük Muhafaza ekipleri Esendere, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Kapıları'nda gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplamda 357 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Esendere'de 58 kilogram afyon sakızı, Kapıkule'de 226 kilogram esrar, Dilucu'da ise 73 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde bulundu. Operasyonlar sonucunda olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.06.2024 08:55
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Gümrük Muhafaza ekipleri Esendere, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Kapıları'nda uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi. Esendere'de 58 kilogram afyon sakızı, Kapıkule'de 226 kilogram esrar, Dilucu'nda 73 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli görülen bir tır Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken takibe alındı. Türkiye üzerinden transit kuru üzüm yükü taşıyan tırda ilk kontroller gerçekleştirildi. Ekipler tarafından x-ray taramasına sevk edilen araç üzerinde yapılan tarama işlemi sonrası şüpheli bazı görüntüler tespit edildi. Bunun üzerine, Gümrük Muhafaza ekiplerince narkotik dedektör köpekler ile birlikte detaylı arama yapıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin hassasiyetle yürüttükleri aramada, kuru üzüm ambalajlarının kartonları içerisine profesyonelce gizlenmiş uyuşturucu madde paketleri tespit edildi. Üzüm kutularının tamamı kontrol edildiğinde, mukavvalar içerisine gizlenmiş toplam 58 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'de 226 kilogram esrar yakalandı

Edirne, İstanbul ve İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda müşterek bir operasyona imza attı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır şüpheli görülerek Gümrük Muhafaza Narkotik Birimlerince yakın takibe alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından x-ray taraması yapılan araçta şüpheli bir yoğunluk tespit edildi. Aracın çekici ve dorsesinde, gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, tırın dorsesinde taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş alüminyum folyo paketlerinde yaklaşık 226 kilogram esrar ele geçirildi.

Dilucu Gümrük Kapısı'nda "Keçi Kılı" yüklü tıra uyuşturucu operasyonu

Gümrük Muhafaza ekiplerinin son operasyonu ise Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen "keçi kılı" yüklü bir tıra yönelik gerçekleştirildi.

Öncelikle araç riskli görülerek araç x-ray taramasına sevk edildi. Uzman x-ray operatörlerinin tırda şüpheli yoğunluk tespit etmesinin üzerine, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından detaylı arama yapıldı.

Keçi kılı cinsi yüke narkotik dedektör köpeklerinin de tepki vermesinin ardından eşyadan numuneler alındı ve teste tabi tutuldu. Yapılan test sonucunda, keçi kılıyla harmanlanmış 73 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Farklı türlerde 357 kilogram uyuşturucunun yurda girişine engel olundu

Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları sonucunda, farklı türlerde 357 kilogram uyuşturucu madde yakalanırken olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümrük Kapılarında Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika

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