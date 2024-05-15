Gümrük Muhafaza ekipleri 646 Milyonluk kaçakçılığa engel oldu - Son Dakika
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Gümrük Muhafaza ekipleri 646 Milyonluk kaçakçılığa engel oldu

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Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin'de yapılan operasyonda 632 milyon Türk Lirası değerinde kaçak ticari eşya ele geçirdi. Ayrıca, Niğde'de gerçekleştirilen operasyonda 14 milyon Türk Lirası değerinde kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi. Toplamda 646 milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılığa engel olundu.

15.05.2024 09:17
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Gümrük Muhafaza ekipleri 646 Milyonluk kaçakçılığa engel oldu

ANKARA - Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin'de yürütülen operasyonda gümrüklenmiş değeri 632 milyon Türk Lirası olan kaçak ticari eşya, Niğde'de gerçekleştirilen operasyonda 14 milyon Türk Lirası değerinde kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi.

Mersin'de 632 Milyon Türk Lirası değerinde ticari eşya yakalandı

Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucu şüpheli görülen dört konteyner mercek altına alındı. Gümrük Muhafaza Ekiplerinin takibinde bulunan firmaya ait işlemlerin incelenmesi sonucu ortaya çıkan şüpheli tablo sonucu, x-ray taramasına yönlendirilen konteynerlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Ekiplerce gerçekleştirilen detaylı arama neticesinde bahse konu konteynerler içerisinde beyan edilen eşyadan farklı olarak 632 milyon Türk Lirası değerinde 81 ton muhtelif eşya tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Gümrük Muhafaza Ekipleri 14 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün ve Üretim aksamlarına el koydu

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Niğde İlinde bir depoya düzenlenen operasyonda 14 milyon Türk Lirası değerinde kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelleri ile tütün ve tütün mamulleri üretim ve dağıtımı yapan firmalara yönelik yapılan denetimler kapsamında Niğde ilinde yasadışı üretim yapan bir depoda yapılan aramalar sonucunda; yaklaşık 10000 kg bandrolsüz kıyılmış dökme tütün, 1 kilogramlık paketlerde 4 bin 800 adet (4800 kg) köşeleri kesilmiş şekilde bandrolsüz kıyılmış tütünler, 220 adet koli ve her bir koli içerisinde 5000 dal olmak üzere toplamda 1 milyon 100 bin dal sigara, 52 adet koli ve her koli içerisinde 5000 adet olmak üzere toplamda 260.000 adet sigara filtresi, 68 koli içerisinde atık sigara, 44.800 adet karton koli, ve paketleme makinesi, 1 adet tütün havalandırma makinesi, 1 adet poşet yapıştırma cihazı,

4 adet kullanılmış sigara filtresi kağıdı rulosu, 1 adet network video recorder ve kamera cihazı, 2 adet bidon içerisinde toplam 52 kg tutkal (sigara üretiminde kullanılan), 2 adet salon tipi klima, 2 adet ortam nem dengeleyici cihaz, 1 adet forklift (ağır yükleri çatalları aracılığıyla kaldırmak ve özellikle bir araca ya da rafa yüklemek için kullanılan bir çeşit iş makinesidir.) 1 adet 2500 kg taşıma kapasiteli transpalet olmak üzere yaklaşık piyasa değeri yaklaşık 14 milyon Türk Lirası olarak belirlenen muhtelif kaçak eşyaya el konuldu.

Soruşturma Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmekte olup, soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında adli tahkikata başlandı.

Gümrük Muhafaza Ekiplerinin 2 ilde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde toplamda 646 Milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılığa engel olundu.

Gümrük Muhafaza ekipleri 646 Milyonluk kaçakçılığa engel oldu
Kaynak: İHA

Mersin, Niğde, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümrük Muhafaza ekipleri 646 Milyonluk kaçakçılığa engel oldu - Son Dakika

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