Gümüşhane'de Bayram Tatili Öncesi ve Sonrasında Yapılan Kontrollerde Uyuşturucu ve Kaçak Göçmenler Yakalandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Bayram Tatili Öncesi ve Sonrasında Yapılan Kontrollerde Uyuşturucu ve Kaçak Göçmenler Yakalandı

Gümüşhane\'de Bayram Tatili Öncesi ve Sonrasında Yapılan Kontrollerde Uyuşturucu ve Kaçak Göçmenler Yakalandı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı tatili öncesi ve sonrasında yaptıkları kontrollerde çeşitli suçlardan arama kaydı olan 7 şahıs ile yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapmış olan 3 Afganistan uyruklu yabancı şahıs ile uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca, trafik jandarma timleri de kazaların önlenmesi amacıyla çeşitli denetimler gerçekleştirdi ve 4 trafik kazasında 10 vatandaşın yaralandığı bildirildi.

18.04.2024 15:08
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Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin 9 günlük Ramazan Bayramı tatili, öncesi ve sonrasında yaptıkları kontrollerde çeşitli suçlardan arama kaydı olan 7 şahıs ile yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapmış olan 3 Afganistan uyruklu yabancı şahıs ile uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Jandarma Timlerince Ramazan Bayramı öncesi ve bayram süresince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak maksatlı sivil ve resmi görevli devreyeler tarafından önleyici tedbirler gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu çalışmalar kapsamında yapılan kontrollerde, çeşitli suçlardan arama kaydı olan 7 şahıs ile ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmış olan 3 Afganistan uyruklu yabancı şahıs ve 14 gram metamfetamin, 5,5 gram bonzai, 4,7 gram kubar esrar, 2 adet sentetik uyuşturucu, 3 bin 750 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron ve 792 gram tütün ele geçirildi.

Trafik Jandarma Timler ise bahse konu zaman diliminde "Hayatla Yarışılmaz" mottosu ile kazaların önlenmesi amacıyla il genelinde mobil plaka tanıma sistemleri, radarlı hız denetimleri, havadan drone ile kontroller gerçekleştirdi, sivil jandarma personeli ile otobüslerin denetimi yapılarak sürücülerin ve yolcuların seyahatlerde emniyet kemerini kullanmaları, sürücülerin yorgun, uykusuz ve hızlı araç kullanmamaları, gece şartlarında mecbur kalmadıkça yolculuk yapmamaları, hatalı sollamadan kaçınmaları, kavşaklarda dikkatli olmaları, alkollü araç kullanmamaları konularında denetim ve uyarılarda bulundu.

Açıklamada alınan tüm tedbirlere rağmen bayram süresince Trafik Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan yollarda meydana gelen 3'ü tek taraflı, aşırı hız ve viraja hızlı girmek suretiyle yoldan çıkma, 1'i şerit ihlali suretiyle çift taraflı karşılıklı çarpışma olmak üzere 4 trafik kazasında 10 vatandaşın yaralandığı kaydedildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Bayram Tatili Öncesi ve Sonrasında Yapılan Kontrollerde Uyuşturucu ve Kaçak Göçmenler Yakalandı - Son Dakika

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