Gümüşhane\'de Bayram Tatili Öncesi ve Sonrasında Yapılan Kontrollerde Uyuşturucu ve Kaçak Göçmenler Yakalandı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin 9 günlük Ramazan Bayramı tatili, öncesi ve sonrasında yaptıkları kontrollerde çeşitli suçlardan arama kaydı olan 7 şahıs ile yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapmış olan 3 Afganistan uyruklu yabancı şahıs ile uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Jandarma Timlerince Ramazan Bayramı öncesi ve bayram süresince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak maksatlı sivil ve resmi görevli devreyeler tarafından önleyici tedbirler gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu çalışmalar kapsamında yapılan kontrollerde, çeşitli suçlardan arama kaydı olan 7 şahıs ile ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmış olan 3 Afganistan uyruklu yabancı şahıs ve 14 gram metamfetamin, 5,5 gram bonzai, 4,7 gram kubar esrar, 2 adet sentetik uyuşturucu, 3 bin 750 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron ve 792 gram tütün ele geçirildi.
Trafik Jandarma Timler ise bahse konu zaman diliminde "Hayatla Yarışılmaz" mottosu ile kazaların önlenmesi amacıyla il genelinde mobil plaka tanıma sistemleri, radarlı hız denetimleri, havadan drone ile kontroller gerçekleştirdi, sivil jandarma personeli ile otobüslerin denetimi yapılarak sürücülerin ve yolcuların seyahatlerde emniyet kemerini kullanmaları, sürücülerin yorgun, uykusuz ve hızlı araç kullanmamaları, gece şartlarında mecbur kalmadıkça yolculuk yapmamaları, hatalı sollamadan kaçınmaları, kavşaklarda dikkatli olmaları, alkollü araç kullanmamaları konularında denetim ve uyarılarda bulundu.
Açıklamada alınan tüm tedbirlere rağmen bayram süresince Trafik Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan yollarda meydana gelen 3'ü tek taraflı, aşırı hız ve viraja hızlı girmek suretiyle yoldan çıkma, 1'i şerit ihlali suretiyle çift taraflı karşılıklı çarpışma olmak üzere 4 trafik kazasında 10 vatandaşın yaralandığı kaydedildi. - GÜMÜŞHANE
Son Dakika › 3.Sayfa › Gümüşhane'de Bayram Tatili Öncesi ve Sonrasında Yapılan Kontrollerde Uyuşturucu ve Kaçak Göçmenler Yakalandı - Son Dakika
Ordu'nun Ünye Limanı'nda çimento yüklü kuru yük gemisinde çıkan yangın sonrası tahliye edilen 13 mürettebat, ilçedeki otellere yerleştirildi. Yangının trafodan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.
60 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren yabancı uyruklu şüpheli, 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, İranlı olduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir markette çıkan yangında bin 350 metrekare kapalı alan tamamen yandı. Yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan Ş.Y. isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, bir otomobile de el konuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?