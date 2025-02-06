Gümüşhane'de Drift Yapanlara Ceza

Gümüşhane'de drift yapan 4 araca ceza yağdı
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki eski Zigana Tüneli girişinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 4 aracı belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerine ceza yağdırdı.
Gümüşhane- Trabzon karayolu üzerindeki yeni Zigana Tüneli'nin yapılmasının ardından trafik akışının sakinleştiği eski Zigana Tünelinde girişindeki Zigana bakımevi önündeki 4 aracın karayolunda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi üzerine yapılan çalışma sonucunda emniyet güçleri drift yaptıklarını belirlediği 4 sürücü ve 1 araç sahibine 222 bin 922 TL para cezası yazdı.
Ayrıca para cezasının yanında 3 sürücünün de ehliyetine 60 günlüğüne el konuldu.
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