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Gümüşhane'de Kasım Güvenlik Raporu

Gümüşhane\'de Kasım Güvenlik Raporu

Vali Baruş, Kasım ayındaki suç istatistiklerini açıkladı; trafik ve narkotik suçları arttı.

05.12.2024 13:33
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Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Kasım ayı güvenlik istatistiklerini paylaştı.

Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal katıldı. Toplantıda Vali Aydın Baruş tarafından Kasım ayının güvenlik istatistikleri paylaşıldı.

Şahıs ve araç sorgulamalarında 2023 yılına göre bu yıl artış gerçekleştiğini ifade eden Vali Baruş, aranan şahısların yakalanmasına yönelik istatistikleri de açıkladı. Yapılan açıklamada Gümüşhane'de Kasım ayında kasten adam öldürme suçundan aranan 4 şahıs ile dolandırıcılık suçundan aranan 1, hakaret suçundan aranan 1, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan aranan 1 ve çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 13 şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiği belirtildi.

Trafik kurallarının ihlalleriyle ilgili istatistiklerin de yer verildiği raporda, hız sınırı ihlallerinin yüzde 325,1, emniyet kemeri ihlallerinin yüzde 128,8 ve araç kullanırken telefonla konuşma ihlalinin de 2023 yılına oranla yüzde 115,2 oranında arttığı görüldü.

Öte yandan motosikletlerin karıştığı yaralanmalı kaza sayısında yüzde 44 oranında bir artış ortaya çıkarken, yaralanan kişi sayısının da yüzde 61 oranında arttığı görüldü. Son olarak narkotik olayların istatistiklerinde yer alan verilerde, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan kişi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 158 artış olduğu belirtildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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