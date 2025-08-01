Gümüşhane\'de Otel Yangını: Tehlike Uzaklaştırıldı

Gümüşhane'de bulunan bir otelde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Otel personelinin hızlı müdahalesi olası bir faciayı engelledi.

Yangın, gece saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin alt katındaki mutfak bölümünde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, yapının ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Otel personelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşmadan önce otelde konaklayan 9 kişi, gece nöbetindeki 3 personel tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Personelin soğukkanlı ve dikkatli müdahalesi sayesinde tahliye işlemi sorunsuz tamamlanırken, olası bir facianın önüne geçildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 3 otel personeli tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alınırken, çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

"Otel personelinin ihtiyatlı davranışıyla otel kısa sürede tahliye edildi"

Yangının ardından alanda incelemelerde bulunan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar 5 odada bulunan toplam 9 misafir, 3 personel tarafından tahliye edildi. Personelin ihtiyatlı davranışı sayesinde otel kısa sürede boşaltıldı. Çok şükür herhangi bir ciddi yaralanma ya da can kaybı yok. Yangının otelin alt katında bulunan mutfak bölümündeki cihazların yer aldığı alanda meydana gelen elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor. Burası ahşap bir yapı olduğu için hızlı müdahale çok önemliydi ve itfaiyemiz bunu başardı. Misafirlerimizi şehir içinde tahsis ettiğimiz bir otelde ağırlayacağız. Dumandan etkilenen 3 personelimiz tedavi altına alındı ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yok" dedi.

"Otel personeli canla başla bizim tahliyemizi sağladı"

Eşiyle birlikte otelde konaklayan Aytaç Akyol ise, "Gece saatlerinde otelde alarm ötmeye başladı ve içeriye yoğun bir duman kokusu gelmeye başladı. Kapıyı açtığımda mutfak tarafında duman ve alevleri gördüm. Sonrasında buradaki görevli personelin yönlendirmesiyle alt kata inerek, bahçe katındaki duvardan geçerek dışarı çıktık. Duman ve alevleri görünce, doğal gazdan kaynaklı patlama riski olabileceğini düşünerek panikle kendimizi dışarı attık. Personeller bizim tahliyemizi sağladı, canla başla çalıştılar, çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE