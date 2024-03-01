Gümüşhane\'de Yüzlerce Tarihi Eser Ele Geçirildi

Gümüşhane'de Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kelkit ve Şiran ilçelerinde gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda yüzlerce tarihi eser ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube, Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde tarihi eser operasyonu düzenledi.
Kelkit İlçesinde iki şahsın tarihi eser niteliğinde sikke bulundurduğu bilgisi alan ekipler Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesinde durdurdukları araçta yapılan aramada 273 adet tarihi eser niteliğinde sikke olduğu değerlendirilen madeni para, 1 adet mezar taşı, 8 adet yüzük, 4 adet boyunluk haç, 4 adet kolye, 1 adet madalyon, 1 adet mızrak ucu, 1 adet gözyaşı şişesi ve 1 adet mühür ele geçirdi.
Şiran İlçesinde de bir şahsın tarihi eser niteliğinde sikkeleri satmaya çalıştığı bilgisini alan ekipler Cumhuriyet Savcılığından alınan adli arama kararına istinaden ilçeye bağlı Alacahan köyünde ve Şiran ilçe merkezinde bulunan evlerinde arama yaptı. Arama sonucunda 45 adet tarihi obje, 42 adet sikke, 1 adet kılıç, 2 adet eski görünümlü Kur-an-ı Kerim, 1 adet kama, 1 adet kasatura, 1 adet metal dedektörü, 1 adet çapa, 1 adet hançer, 1 adet kın, 1 adet kırık şekilde tarihi kılıç, 1 adet tarihi kaşık, 1 adet tarihi kilim dokuma aparatı, 210 adet mavzer fişeği, 10 adet eski top mermisi, 1 adet Osmanlı tipi el bombası, 1 adet eski tip el bombası ve 664 adet boş mavzer kovanı ele geçirildi.
Jandarma ekipleri son operasyonu ise Kelkit ilçesinde gerçekleştirdi. Bir şahsın tarihi eser niteliğinde malzemeleri Kelkit ilçesinden Ankara iline götüreceği bilgisini alan ekipler Cumhuriyet Savcılığından alınan adli arama kararına istinaden şahsın yolcu olarak bulunduğu otobüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan arama neticesinde 78 adet sikke, 2 adet yüzük, 1 adet madalyon, 1 adet bakır maşrapa ve 4 adet bakır bileklik ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda ele geçirilen tüm malzemeler muhafaza altına alınırken, şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE
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