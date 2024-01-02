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Güney Afrika, İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının ilk duruşması için tarih belirledi - Son Dakika
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Güney Afrika, İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının ilk duruşması için tarih belirledi

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının ilk duruşması 11-12 Ocak'ta Uluslararası Adalet Divanı'nda görülecek. İsrail Hükümet Sözcüsü, İsrail'in bu dava için itiraz edeceğini açıkladı.

Güney Afrika, İsrail\'e karşı açtığı soykırım davasının ilk duruşması için tarih belirledi
02.01.2024 - 20:10,  Güncelleme: 20:12
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Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının ilk duruşması 11-12 Ocak'ta Uluslararası Adalet Divanı'nda görülecek. İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, İsrail'in söz konusu davaya Uluslararası Adalet Divanı'nın önüne çıkarak itiraz edeceğini açıkladı.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının ilk duruşmasını tarihi belli oldu. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açık olmak gerekirse. UAD, Güney Afrika'nın açtığı davanın duruşmasını planladı. Duruşma 11-12 Ocak 2024 tarihlerinde Lahey'de yapılacak. Avukatlarımız şu anda bunun için hazırlanıyor" dedi.

İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy ise söz konusu dava hakkında yaptığı açıklamada, İsrail'in Güney Afrika'nın suçlamalarına itiraz etmek üzere Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD'nin önüne çıkacağını belirterek, "İsrail, Güney Afrika'nın saçma sapan iftirasını çürütmek için Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı önüne çıkacak. Güney Afrika liderlerini temin ederiz ki tarih sizi yargılarken merhamet etmeyecek" ifadelerini kullandı. Levy ayrıca, ayrıntıya girmeden Güney Afrika'nın İsraillilere karşı işlenen suçlara ortak olduğunu öne sürdü.

Güney Afrika, 29 Aralık'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açmıştı.

Ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlayan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), BM'nin sivil mahkemesi olarak biliniyor ve Güney Afrika ve İsrail UAD'ye bağlı ülkeler arasında yer alıyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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Güney Afrika, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güney Afrika, İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının ilk duruşması için tarih belirledi - Son Dakika


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