Güney Kore bandıralı kimyasal madde taşıyan tanker Japonya açıklarında alabora oldu, 3 kişi kayıp - Son Dakika
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Güney Kore bandıralı kimyasal madde taşıyan tanker Japonya açıklarında alabora oldu, 3 kişi kayıp

Japonya'nın batı kıyısı açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle alabora olan Güney Kore bandıralı kimyasal madde taşıyan tanker, 8 mürettebatı kurtarıldı ancak 3 kişi kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor.

20.03.2024 11:06  Güncelleme: 11:07
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Güney Kore bandıralı kimyasal madde taşıyan tanker Japonya'nın batı kıyısı açıklarında alabora oldu, kayıp 3 kişi aranıyor.

Japonya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre şiddetli fırtına nedeniyle Japonya'nın batısındaki Shimonoseki şehri açıklarına demirleyen Güney Kore bandıralı "Keoyoung Sun" adlı kimyasal madde yüklü tanker, yerel saatle 07.05'te yardım çağrısında bulundu. Bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edilirken, 870 tonluk tanker alabora oldu. 8'i Endonezyalı, 2'si Güney Koreli, 1'i Çinli olmak üzere toplam 11 kişilik mürettebattan 8'i kurtarıldı. Kayıp 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore bandıralı kimyasal madde taşıyan tanker Japonya açıklarında alabora oldu, 3 kişi kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore bandıralı kimyasal madde taşıyan tanker Japonya açıklarında alabora oldu, 3 kişi kayıp - Son Dakika
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