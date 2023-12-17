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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine balistik füze fırlattığını açıkladı - Son Dakika
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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine balistik füze fırlattığını açıkladı

Kuzey Kore, Japonya ve Güney Kore'nin tepkilerine rağmen Japon Denizi istikametine tanımlanamayan bir tür balistik füze fırlattı. ABD'ye ait nükleer denizaltının Güney Kore'ye demirlemesinden kısa bir süre sonra gerçekleşen fırlatma, bölgedeki gerilimi artırdı.

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore\'nin Japon Denizi istikametine balistik füze fırlattığını açıkladı
17.12.2023 - 17:45,
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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine balistik füze fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore, tüm tepkilere rağmen balistik füze denemelerine devam ediyor. Japonya Sahil Güvenliği ve Güney Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine tanımlanamayan bir tür balistik füze fırlattığını açıkladı. Her iki ülkede fırlatılan füzeyle ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı.

ABD'ye ait nükleer denizaltının Güney Kore'nin güneydoğusundaki liman kenti Busan'a demirlemesinden birkaç saat sonra Kuzey Kore söz konusu fırlatmayı gerçekleştirirken, geçtiğimiz günlerde Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin bu ay balistik füze denemesi yapabileceğini açıklamıştı. - SEUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine balistik füze fırlattığını açıkladı - Son Dakika
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