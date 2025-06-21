Güngören'de boş arazide bebek bulundu
İSTANBUL - Güngören'de boş arazide bebek bulundu. Erkek bebek polis ekipleri tarafından korumaya alındı.
İstanbul'un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki boş arazide battaniyeye sarılı bir erkek bebek bulundu. Bebeği bulan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından bebek, polis ekipleri tarafından korumaya alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Güngören'de Battaniyeye Sarılı Bebek Bulundu - Son Dakika
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