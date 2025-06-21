Güngören'de Battaniyeye Sarılı Bebek Bulundu

Güngören'de boş arazide bebek bulundu

İSTANBUL - Güngören'de boş arazide bebek bulundu. Erkek bebek polis ekipleri tarafından korumaya alındı.

İstanbul'un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki boş arazide battaniyeye sarılı bir erkek bebek bulundu. Bebeği bulan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından bebek, polis ekipleri tarafından korumaya alındı.