Güngören\'de Yol Çöktü, Esnaflar Mağdur Oldu

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Güngören'de dün İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı esnada çöken yolda 2 kamyon çukura düşmüştü. Trafiğe kapatılan yolda herhangi bir çalışma yapılmazken, esnaflar ise mağdur oldu.

Güngören Atatürk Caddesi'nde dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekipleri su kaçağı şikayeti üzerine yolda çalışma başlatmıştı. Çalışma yapıldığı esnada İSKİ'ye ait kamyon ile birlikte yol kenarında park halinde bulunan kamyon çöken çukura düşmüştü. Bölgede güvenlik önlemi alınıp, cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bugün ise yolda herhangi bir çalışma yapılmadığı ve bir çukurun üzerine sadece kum döküldüğü görüldü. Cadde üzerinde iş yerleri bulunan esnaflar ise mağdur olduklarını dile getirdi.

Yolun biran önce yapılmasını isteyen esnaf Tayfur Durutürk, "Yolun altı boşalmış. Yol çökmesi oldu. Dün gelen oldu ama şuanda bir faaliyet yok. Herhangi bir şey yapılmadı, sadece kontrol edip gittiler. Kanalizasyondan su göçmesi olmuş. Yolun altı boşaldığı için tünel gibi olmuş içi. Komple açılıp su kaçağı yapılınca toprakla dolduracaklar diye düşünüyoruz. Biran önce yapılmasını istiyoruz. Mağdur olduk. İş yerlerine araç giriş çıkışı yasak. Biran önce yapılırsa memnun olacağız" dedi. - İSTANBUL