Gürültü Kirliliği Nedeniyle Hurda Toplayana İdari Para Cezası

Aydın'da geleneksel yöntemle hurda toplayan bir şahsa gürültü kirliliği oluşturduğu gerekçesi ile idari para cezası uygulandı. Efeler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu uygulama ile 1406 TL idari para cezası yiyen hurdacı şaşırdı.

Aydın Efeler ilçesinde geleneksel yöntemlerle aracından ses sistemi ile hurda malzeme toplamaya çalışan bir şahsa, Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gürültü kirliliği oluşturup vatandaşları rahatsız ettiği gerekçesi ile cezai işlem uygulandı.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 37. Maddesine ihlal ettiği gerekçesi ile 1406 TL idari para cezası uygulanan hurdacı ne yapacağını şaşırdı. Efeler Belediyesi Zabıta ekiplerinin bu uygulaması bazı vatandaşlarca desteklenirken bazı vatandaşlar tarafından da eleştirildi. Evine ekmek götürmek için hurda toplayan vatandaşa uygulanan cezai müeyyidenin şehir merkezinde kaldırımları da işgal edenlere uygulanması istendi.

Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, hurdacıya vatandaşların huzurunu ve şehir estetiğini korumak adına cezai işlem uygulandığı belirtildi. Efeler ilçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi Başta olmak üzere pek çok cadde ve sokakta kaldırım işgalinin had safhaya ulaştığını belirten vatandaşlar, Efeler Belediyesi zabıtasından bu konuda da duyarlılık beklediklerini söylediler. - AYDIN