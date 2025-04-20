Yurt dışına kaçan güzellik merkezi sahibi: Mağdur oldum - Son Dakika
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Yurt dışına kaçan güzellik merkezi sahibi: Mağdur oldum

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Adana'da binlerce kişiyi mağdur eden ve ardından yurt dışına kaçan güzellik merkezinin sahibi Sinem Çekinmez, kendisinin mağdur olduğunu öne sürdü.

20.04.2025 00:36
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Adana'da 3 şubesi olan Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Sinem Çekinmez, müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı.

YURT DIŞINA KAÇTI

Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen Çekinmez'in, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtı.

Geçtiğimiz gün sabah haberi alan çalışanlar, erken saatlerde güzellik merkezinin şubelerine gitti. Alacaklarına karşılık iş yerini yağmalayan çalışanlar, işlemlerde kullanılan cihazlar başta olmak üzere bilgisayar, tablo, saksı, masa-sandalye gibi tüm eşyaları alıp, araçlarına yükledi. Çalışanlar, dolandırıldıklarını belirterek Sinem Çekinmez hakkında suç duyurusunda bulundu.

MAĞDUR OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Adı dolandırıcılık olaylarına karışan Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Sinem Çekinmez, sosyal medya üzerinden video mesaj yayınlayıp kendisinin mağdur edildiğini iddia etti.

Çekinmez, "Ben 2 buçuk ay boyunca maaş ödeyemedim bu doğru. Hep birbirimizi idare ede ede ilerledik. Bellapais 23 yıllık bir kurum ve her zaman işimi nasıl geliştiririm bunun için çalıştım. Kendime bir ev bile almadım. O oturduğum villa kira. Kızlara maaşla ilgili söz verdim ve onu yapamayınca utandım. Ben eğer dolandırıcı olacak olsaydım o şirketin yağmalanmasına izin vermez öncesinde ben boşaltırdım şirketi ve kimsenin haberi olmazdı." dedi.

"ZİHNİMİ TEMİZLEMEK İÇİN ADANA'DAN UZAKLAŞMKA İSTEDİM"

Kafa toplamak için Adana'dan gittiğini anlatan Çekinmez, iş yerinin kemik kadrosu tarafından yağmalandığını ileri sürerek, "Uçağa binip İstanbul'a gittiğimde ben kameradan gördüm ki kemik kadrom iş yerimi yağmalamaya başlamış. Polisi arayıp kendim ihbar ettim ve iş yerimi yağmalıyorlar dedim. Ben dolandırıcı olsam polisi neden kendim arayayım. İnsanları dolandırmak istesem 23 sene bekleyip yapmam. İtibarımı toplayıp yapmam." ifadelerini kullandı.

"200 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIM"

AVM'deki şubesine 200 milyon liranın üzerinde yatırım yaptığını belirten Çekinmez, kendisinin dolandırıcı olmadığını savunarak, "Dolandırıcı olsam o şubeyi açmazdım, yatırım yapmazdım. O gün benim ana kemik kadrom dediğim insanlar İstanbul'a indiğimde tefecilere haber verip iş yerimin önüne kamyon yığdırdılar, yağmalama yaptılar. Ben bu insanlara hayatımı güvendim ve evimi güvendim. Bu insanları yurt dışı tatillerine götürdüm, her şeyi yaptım. Ben hayatımda bu kadar yanılmadım. Bir cihaz için insanın neler yapabildiğini gördü bu gözler." diye konuştu.

Yurt dışına kaçan güzellik merkezi sahibi: Mağdur oldum
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yurt dışına kaçan güzellik merkezi sahibi: Mağdur oldum - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Coronaci :
    Yatirim yaparken sorun yok maas vermeye gelince problem vay be ticari zekana hayran kaldim... 16 1 Yanıtla
  • 3932501:
    soyisim manidar. kardeşim hiç çekinmemiş 0 0 Yanıtla
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