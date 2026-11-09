HABAŞ'ın Aliağa tesisindeki patlamada ölen işçi sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

HABAŞ'ın Aliağa tesisindeki patlamada ölen işçi sayısı 6'ya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
HABAŞ\'ın Aliağa tesisindeki patlamada ölen işçi sayısı 6\'ya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
HABAŞ\'ın Aliağa tesisindeki patlamada ölen işçi sayısı 6\'ya çıktı
Haber Videosu

Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana geldiği değerlendirilen patlamada can kaybı 6'ya yükseldi. Yaralıların sevk edildiği Aliağa Devlet Hastanesi teyakkuza geçirilirken, hastane bahçesinde bekleyen yüzlerce kişi için polis ve jandarma güvenlik önlemi aldı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen feci patlamanın ardından yaralıların sevk edildiği Aliağa Devlet Hastanesi teyakkuza geçirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar ve hayatını kaybeden işçiler hakkında bilgi almak isteyen yüzlerce kişi hastane bahçesini doldururken, polis ve jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ (Habaş) tesislerinde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

İzmir Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada olayın ardından 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, ilerleyen saatlerde paylaşılan ikinci açıklamada acı bilançonun ağırlaştığı duyuruldu. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan 1 kişi ile ekiplerce enkaz altından çıkarılan 2 kişinin daha tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, patlamada ölü sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen işçileri kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

HASTANEDE TEYAKKUZ

Olayın ardından yaralıların sevk edildiği Aliağa Devlet Hastanesi'nde teyakkuz durumuna geçildi. Patlamayı haber alan yüzlerce işçi yakını ve vatandaş, hastaneye getirilen yaralılar ve hayatını kaybeden kişilerin durumu hakkında bilgi alabilmek amacıyla hastane bahçesinde beklemeye başladı. 

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına polis ve jandarma ekipleri hastane bahçesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hastanede vatandaşlara seslenmek isteyen bir kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin bölgedeki bekleyişi ve güvenlik tedbirleri sürüyor.

Kaynak: İHA
Aliağa Devlet HastanesiDemir Çelik3. SayfaJandarmaHastaneGüncelAliağaİzmirPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Fenerbahçe’de Totti bombası Kulüpten jet yalanlama geldi Fenerbahçe'de Totti bombası! Kulüpten jet yalanlama geldi
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Antalya’da aile faciası Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti Antalya'da aile faciası! Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti
Dolmuş durağında silahlı saldırı 59 yaşındaki şoför hayatını kaybetti Dolmuş durağında silahlı saldırı! 59 yaşındaki şoför hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Gerilim zirvede İran lideri Hamaney’den ABD için kritik talimat Gerilim zirvede! İran lideri Hamaney'den ABD için kritik talimat
15:50
Bakan Işıkhan’dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
15:48
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
15:40
Adana’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
15:07
Eleştirilerin ardından ortaya çıktı Yeni hali şaşırttı
Eleştirilerin ardından ortaya çıktı! Yeni hali şaşırttı
15:00
Arda Güler’den İstanbul’da sürpriz ziyaret Formasını hediye etti
Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti
14:54
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
14:27
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı
14:01
İzmir’de fabrikada şiddetli patlama: 6 ölü var, 8 kişi enkaz altında
İzmir'de fabrikada şiddetli patlama: 6 ölü var, 8 kişi enkaz altında
13:17
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 16:05:06. #.0.3#
SON DAKİKA: HABAŞ'ın Aliağa tesisindeki patlamada ölen işçi sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android