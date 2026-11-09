HABAŞ\'ın Aliağa tesisindeki patlamada ölen işçi sayısı 6\'ya çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen feci patlamanın ardından yaralıların sevk edildiği Aliağa Devlet Hastanesi teyakkuza geçirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar ve hayatını kaybeden işçiler hakkında bilgi almak isteyen yüzlerce kişi hastane bahçesini doldururken, polis ve jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ (Habaş) tesislerinde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

İzmir Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada olayın ardından 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, ilerleyen saatlerde paylaşılan ikinci açıklamada acı bilançonun ağırlaştığı duyuruldu. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan 1 kişi ile ekiplerce enkaz altından çıkarılan 2 kişinin daha tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, patlamada ölü sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen işçileri kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

HASTANEDE TEYAKKUZ

Olayın ardından yaralıların sevk edildiği Aliağa Devlet Hastanesi'nde teyakkuz durumuna geçildi. Patlamayı haber alan yüzlerce işçi yakını ve vatandaş, hastaneye getirilen yaralılar ve hayatını kaybeden kişilerin durumu hakkında bilgi alabilmek amacıyla hastane bahçesinde beklemeye başladı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına polis ve jandarma ekipleri hastane bahçesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hastanede vatandaşlara seslenmek isteyen bir kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin bölgedeki bekleyişi ve güvenlik tedbirleri sürüyor.