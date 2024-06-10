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Hafif ticari araçla çarpışan minibüs refüje çıktı: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da hafif ticari araç ile çarpışan minibüs orta refüje çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 17.00 sıralarında Malatya - Ankara karayolu Bostanbaşı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan B.B. idaresindeki 34 HDB 154 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne ilerleyen K.Y. yönetimindeki 44 ABN 352 plakalı Ford marka minibüs çarpıştı. Kazada savrulan minibüs orta refüje çıkarken, sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.