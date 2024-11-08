Hafriyat Kamyonu Koyun Sürüsüne Çarptı - Son Dakika
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Hafriyat Kamyonu Koyun Sürüsüne Çarptı

Eskişehir'de hafriyat kamyonu, koyun sürüsüne çarparak 13 hayvanın telef olmasına yol açtı.

08.11.2024 19:10
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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde hafriyat kamyonu koyun sürüsüne çarptı, 13 koyun telef oldu.

İlçenin Kayakent Mahallesi'nde Faruk Şekercioğlu'na ait koyun sürüsüne Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren hattında çalışan hafriyat kamyonu çarptı. Aracın çarptığı sürüdeki 13 koyun telef oldu. Duruma tepki gösteren sürü sahibi Şekercioğlu, "Olayların ardı arkası kesilmiyor. Yolda giderken üzerimize kamyon sürüyorlar. Traktörlerimizle yola çıkmaya korkar olduk. Kaç kişinin kaza yapmasına sebep oldular. Şoförlerin sağlıklı insanlar olduklarını zannetmiyorum. Olayda 13 hayvanım telef oldu. Kamyonların korkusuna çocuklarımızı dışarıya çıkaramıyoruz. Maddi kaybımız bir tarafa, şantiye kamyonları adeta terör estirmeye başladı. Artık sabrımız taşmaya başladı" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hafriyat Kamyonu Koyun Sürüsüne Çarptı - Son Dakika

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