HAK-İŞ, 1 Mayıs'ı Kazancı Yokuşu'nda Anarak Kutladı

HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri, Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim'e çelenk bıraktı

İSTANBUL - HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kazancı Yokuşu'na karanfil ve Taksim'e çelenk bıraktı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Kazancı Yokuşu'na geldi. 1977 yılında Taksim'de 1 Mayıs'ta hayatını kaybedenlerin anısına buraya karanfil bırakan grup, daha sonra Taksim Meydanı'na yürüyerek Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Burada açıklamada bulunan Hak-İş İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Türkiye'nin dört bir yanında kutlandığını söyleyerek, "1 Mayıs sadece bir takvim günü değildir. 1 Mayıs emeğin sesi, adaletin çağrısı, dayanışmanın ifadesi ve toplumsal vicdanın haykırışıdır. Bu anlamlı gün bizler için birliğin kardeşliğin yeniden vücut bulduğu kutlu bir gündür. 2009 yılında atılan kararlı adımlarla birlikte yıllarca yasaklarla korkularla 1 Mayıs'ın üzerindeki kara bulutlar dağılmaya başladı. 2010'dan itibaren 1 Mayıs resmi tatil edilmiş, emek hareketi adına bir milat kabul olmuştur. Bugün yalnızca bayram kutlanmıyor. Ayrıca emeğimizin karşılığını hakkımız olanı talep ediyoruz. Fabrikalardan, atölyelerden, belediyelerden, kurum ve kuruluşlardan binlerce emekli kardeşimle birlikte bu meydanları umutla ve kararlılıkla dolduruyoruz. Hak-İş olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da barışçıl ve yapıcı bir anlayışla sorunlarını dile getiriyor. Çözüm önerilerimizi kamuoyu ve yetkililerle paylaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki emek olmadan üretim olmaz. Üretim olmadan kalkınma da mümkün olamaz. Bugün yine istiyoruz ki bu meydan da dahil olmak üzere ülkemizin her köşesinde 1 Mayıs coşku ve barış içinde kutlanabilsin. Ancak bilinmelidir ki 1 Mayıs sadece Taksim değildir, 81 ilimizde coşku ve kararlılıkla kutlamaktayız. Türkiye'nin tüm meydanları bizimdir. Her alan emeğin alanıdır" dedi.