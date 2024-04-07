Hakkari'de 3 yaşındaki çocuk pencereden düştü, tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Hakkari'de 3 yaşındaki çocuk pencereden düştü, tedavisi sürüyor

Hakkari\'de 3 yaşındaki çocuk pencereden düştü, tedavisi sürüyor

Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın penceresinden düşen 3 yaşındaki Batın Güldal'ın tedavisi devam ediyor. Olayın ardından çocuk hemen hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi ediliyor.

07.04.2024 15:54
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Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde 3 katlı binanın penceresinden düşen 3 yaşındaki Batın Güldal'ın tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Pencereye çıkan 3 yaşındaki Batın Güldal, dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Durumun fark edilmesiyle hemen Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan ve oradan da Van'a sevk edilen çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de 3 yaşındaki çocuk pencereden düştü, tedavisi sürüyor - Son Dakika

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