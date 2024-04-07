Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde 3 katlı binanın penceresinden düşen 3 yaşındaki Batın Güldal'ın tedavisi devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre olay, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Pencereye çıkan 3 yaşındaki Batın Güldal, dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Durumun fark edilmesiyle hemen Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan ve oradan da Van'a sevk edilen çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkari'de 3 yaşındaki çocuk pencereden düştü, tedavisi sürüyor - Son Dakika
Şırnak'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar, polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Gösterici çocuklardan biri polis ekiplerinin dikkati sayesinde saklandığı aracın altında yakalanarak gözaltına alındı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimlerini artırarak yaşam tüneline alınan şoförlere meydana gelen kazaların görüntülerini izlettiriyor.
Adıyaman'da meydana gelen feci kazada, kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada Fırat Yılmaz ve Furkan Geyik isimli 2 genç arkadaş hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen gençler kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın, çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından bir araçta yapılan aramada, 24 gram reçine esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadeleye devam edeceğini açıkladı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir hafif ticari aracın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada araç takla atarak yol kenarındaki iş yerine çarptı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Çayır Yaylası mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 12 dönüm alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Sivas-Erzincan karayolu otogar üst kavşakta meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ve yanındaki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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