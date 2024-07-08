Hakkari'de 70 kişi çeşitli suçlardan yakalandı - Son Dakika
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Hakkari'de 70 kişi çeşitli suçlardan yakalandı

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında yapılan asayiş toplantısında, 30 Haziran - 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen olayların analizi yapıldı. Toplantıda, hırsızlık suçlarında yüzde 93, dolandırıcılık suçlarında yüzde 29 ve trafik kazalarında yüzde 7 oranında azalma olduğu belirtildi. Ayrıca, narkotik suçları ve kaçakçılık suçlarıyla ilgili başarılı operasyonların arttığı ve 70 kişinin çeşitli suçlardan yakalandığı ifade edildi.

08.07.2024 11:47
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Hakkari'de iki ay süre zarfından çeşitli suçlardan 70 kişi yakalandı.

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve ilgili birim amirleri ile birlikte asayiş toplantısı yaptı. Toplantıda 30 Haziran - 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı tarihlerine oranla analizini içeren brifingler incelendi.

Toplantıda 1 haftalık çalışmaları anlatan Vali Çelik, "İlimizde 30 Haziran - 6 Temmuz 2024 tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemine oranla; hırsızlık suçlarının yüzde 93, dolandırıcılık suçlarının yüzde 29 ve trafik kazalarında yüzde 7 oranında azalma meydana geldi. Narkotik suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 800 ve kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 350 oranında arttı. Dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 70 şahsın yakalanmasında emeği geçen kolluk görevlilerine teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de 70 kişi çeşitli suçlardan yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de 70 kişi çeşitli suçlardan yakalandı - Son Dakika
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