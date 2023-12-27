Hakkari\'de 8 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK-KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında Hakkari il merkezi, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerimizde eş zamanlı operasyon icra edilmiş olup 8 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. - HAKKARİ