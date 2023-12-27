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Hakkari'de 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hakkari'de 8 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari'de polis ekipleri tarafından PKK-KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari\'de 8 şüpheli gözaltına alındı
27.12.2023 - 10:55,
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Hakkari'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK-KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında Hakkari il merkezi, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerimizde eş zamanlı operasyon icra edilmiş olup 8 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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