Hakkari\'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 245 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Hakkari'de jandarma ekiplerince farklı tarihlerde icra edilen operasyonlarda 245 kilo 164 gram metamfetamin, 18 kilo 852 gram eroin, 24 kilo morfin, 11 kilo esrar, 62 kilo 168 gram skunk ve 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda icra edilen arazi taraması faaliyetleri esnasında 245 kilo 164 gram metamfetamin, 18 kilo 852 gram eroin, 24 kilo morfin, 11 kilo esrar, 62 kilo 168 gram skunk, 11 bin adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan titiz çalışmalar sonucunda 31 Mart 2024 gecesi Yüksekova ilçesi kırsalında yasadışı yollardan sınır dışına kaçma hazırlıklarında bulunan 2 İran uyruklu şahıs yakalanmış olup, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - HAKKARİ