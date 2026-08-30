Hakkari’de çatıda mahsur kalan işçi kurtarıldı

Hakkari'de bir binanın çatısında onarım çalışması yaparken mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine ekipler, Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde, 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin çatısında onarım çalışması yapan bir işçinin mahsur kaldığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sonucu mahsur kalan işçi bulunduğu yerden güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin başarılı müdahalesiyle olay herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.