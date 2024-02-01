Hakkari\'de çıkan yangında 6 kişilik aile son anda kurtuldu

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Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir evde meydana gelen yangında 6 kişilik Ertunç ailesi, alevlerin arasından son anda canlarını kurtarmayı başardı.

Alınan bilgilere göre yangın, saat 03.30 sıralarında Çukurca ilçesinin Emir Şaban Mahallesi'nde meydana geldi. 6 nüfuslu Agit Ertunç'un tek katlı kiralık evinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Aile fertleri son anda kendilerini dışarı atarak kurtulurken ev ise kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Agit Ertunç, saat 03.30 sıralarında evinin aniden alev aldığını belirterek, "İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye gelip müdahale etti. Ancak alev evin her tarafını sardı. Evin tamamı yandı. İşsizim, 6 nüfusum var ve kirada oturuyorum. Evim tamamen yandığı için yakınlarımın yanına yerleştim. Kar kış gününde aile olarak açıkta kalmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Elde yok avuçta yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. - HAKKARİ