Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde virajı alamayan İran plakalı otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Esendere yolu üzerindeki Dilimli Barajı yakınlarında meydana geldi. Esendere yönünden gelen İran plakalı otomobil, Dilimli Barajı yakınlarında virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazada, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkari'de İran plakalı otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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