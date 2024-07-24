Hakkari\'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi

Mehmet Aytekin:

Bölge halkı anlasın iyi olmuş akrep sonunda sahibini sokar

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Bin Küçük: Tam lale dengesiz sen bir bölgenin insanınnı nasıl böyle bir oluşumun içine sokarsın yaprağım o insanlar senden daha vatan sever daha merhametli daha karakterli yaprağım 26 14

Mehmet Aytekin: Destek veriyolar ki barınıyo terör orda lale 20 11

Bhdr Zcvlkov: lale bilmediğin konu hakkında toplumu suçlama 18 6

Ramazan Gündoğan: Bu yorum Ferhat eseri üzer. 2 0